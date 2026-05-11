Первых двухсот полицейских уже отправили на полигон для обучения — МВД

16:05, 11 мая 2026
Полицейские совершенствуют навыки в огневой подготовке, тактической медицине и психологической устойчивости.
Фото: mvs.gov.ua
Первые двести патрульных полицейских уже проходят обучение на полигоне. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Отмечается, что решение об усилении подготовки принял министр внутренних дел Игорь Клименко после апрельского теракта в Киеве.

Цель — научить полицейских эффективно реагировать на угрозы военного времени: от работы вблизи линии фронта до защиты гражданских в тыловых городах.

«Полицейский не должен бояться, когда что-то где-то взрывается или свистит пуля. Потому что сотрудник полиции — он для того и сотрудник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей», — подчеркивал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Полицейские уже совершенствуют навыки в огневой подготовке, тактической медицине и психологической устойчивости.

Особенностью программы является привлечение опытных инструкторов 1 и 2 корпусов Нацгвардии, имеющих боевой опыт.

«Обучение станет обязательным для всех подразделений, ведь каждый патрульный должен быть готов спасать жизни и действовать профессионально в экстремальных условиях», — добавили в МВД.

 

МВД полиция

