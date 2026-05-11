Первых двухсот полицейских уже отправили на полигон для обучения — МВД

Полицейские совершенствуют навыки в огневой подготовке, тактической медицине и психологической устойчивости.

Фото: mvs.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первые двести патрульных полицейских уже проходят обучение на полигоне. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Отмечается, что решение об усилении подготовки принял министр внутренних дел Игорь Клименко после апрельского теракта в Киеве.

Цель — научить полицейских эффективно реагировать на угрозы военного времени: от работы вблизи линии фронта до защиты гражданских в тыловых городах.

«Полицейский не должен бояться, когда что-то где-то взрывается или свистит пуля. Потому что сотрудник полиции — он для того и сотрудник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей», — подчеркивал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Полицейские уже совершенствуют навыки в огневой подготовке, тактической медицине и психологической устойчивости.

Особенностью программы является привлечение опытных инструкторов 1 и 2 корпусов Нацгвардии, имеющих боевой опыт.

«Обучение станет обязательным для всех подразделений, ведь каждый патрульный должен быть готов спасать жизни и действовать профессионально в экстремальных условиях», — добавили в МВД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.