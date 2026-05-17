Папа Римський повторив популярний тренд «six-seven» — відео завірусилося

18:35, 17 травня 2026
Ролик із Папою Римським, який повторює популярний серед підлітків тренд, став вірусним.
У мережі набирає популярності відео, на якому Папа Римський Лев XIV повторює популярний у соцмережах мем «six-seven» під час зустрічі з дітьми у Ватикані. Ролик менш ніж за добу зібрав майже 15 мільйонів переглядів.

Зокрема, на площі Святого Петра під час аудієнції понтифіка група дітей попросила Папу повторити жест і фразу з вірусного мему «six-seven». На подив присутніх, Лев XIV погодився та відтворив популярний рух руками, після чого діти почали радісно реагувати й знімати момент на телефони.

Відео опублікував католицький священник Дон Роберто Фішер. Після цього ролик швидко поширився у TikTok, X та Instagram.

Сам мем «six-seven» — це інтернет-тренд, який останніми місяцями став популярним серед дітей та підлітків у TikTok. Його зазвичай використовують у навмисно безглуздих, хаотичних або жартівливих відео.

Що саме означає жест і фраза «six-seven», достеменно невідомо. Водночас сам вираз «67» або «six-seven» став вірусним у соцмережах після популярності треку репера Skrilla «Doot (6 7)».

соцмережі Ватикан

