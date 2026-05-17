Папа Римский повторил популярный тренд «six-seven» — видео завирусилось

Ролик с Папой Римским, который повторяет популярный среди подростков тренд, стал вирусным.

В сети набирает популярность видео, на котором Папа Римский Лев XIV повторяет популярный в соцсетях мем «six-seven» во время встречи с детьми в Ватикане. Ролик менее чем за сутки собрал почти 15 миллионов просмотров.

В частности, на площади Святого Петра во время аудиенции понтифика группа детей попросила Папу повторить жест и фразу из вирусного мема «six-seven». К удивлению присутствующих, Лев XIV согласился и повторил популярное движение руками, после чего дети начали радостно реагировать и снимать момент на телефоны.

Видео опубликовал католический священник Дон Роберто Фишер. После этого ролик быстро распространился в TikTok, X и Instagram.

Сам мем «six-seven» — это интернет-тренд, который в последние месяцы стал популярным среди детей и подростков в TikTok. Его обычно используют в намеренно бессмысленных, хаотичных или шуточных видео.

Что именно означают жест и фраза «six-seven», достоверно неизвестно. В то же время само выражение «67» или «six-seven» стало вирусным в соцсетях после популярности трека рэпера Skrilla «Doot (6 7)».

