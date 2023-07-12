ЕС представил стратегию «развития Web 4.0 и виртуальных миров»

Согласно определению ЕС, Web 4.0 — это четвертое поколение развития интернета, объединяющее искусственный интеллект, IoT, блокчейны, метавселенные и дополненную реальность.

Европейская комиссия обнародовала стратегию по «развитию Web 4.0 и виртуальных миров, отражающих ценности и принципы ЕС».

«Мы будем инвестировать в интеграцию и расширение новых технологий, а также дадим людям инструменты и навыки для безопасного и уверенного использования цифровых вселенных», — заявил комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Согласно определению ЕС, Web 4.0 — это четвертое поколение развития интернета, объединяющее искусственный интеллект, IoT, блокчейны, метавселенные и дополненную реальность.

По мнению Бретона, новый этап развития технологий обеспечит «слияние между цифровым и реальным пространствами, а также улучшит взаимодействие людей и машин».

«В прогнозе экономики ЕС на период после 2030 года цифровизация рассматривается как один из ключевых факторов, а Web 4.0 — важный технологический переход, обеспечивающий взаимосвязанное пространство. По оценкам, объем глобального рынка виртуальных миров вырастет с €27 млрд в 2022 году до более чем €800 млрд к 2030», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Власти выделили несколько ключевых стратегий развития:

расширение прав и возможностей людей в цифровом секторе путем доступа к достоверной информации и создания кадрового резерва специалистов. В рамках этого шага законодатели ЕС представят руководящие принципы для виртуальных миров к концу 2023 года;

поддержка европейской экосистемы Web 4.0 для «повышения качества обслуживания и решения проблемы фрагментации»;

цифровизация государственных услуг и поддержка общественного прогресса. Власти запустят два проекта — иммерсивную городскую среду для планирования и управления CitiVerse, а также медицинский сервис European Virtual Human Twin;

формирование глобальных стандартов для новых технологий. Еврокомиссия будет взаимодействовать с заинтересованными сторонами в области компьютерных разработок и рекомендовать правила в соответствии с видением ЕС.

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