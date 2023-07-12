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ЄС представив стратегію розвитку Web 4.0 та віртуальних світів

19:51, 12 липня 2023
Згідно з визначенням ЄС, Web 4.0 – це четверте покоління розвитку інтернету, що поєднує штучний інтелект, IoT, блокчейни, метавсесвіти та доповнену реальність.
ЄС представив стратегію розвитку Web 4.0 та віртуальних світів
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Європейська комісія оприлюднила стратегію щодо «розвитку Web 4.0 та віртуальних світів, що відображають цінності та принципи ЄС».

«Ми інвестуватимемо в інтеграцію та розширення нових технологій, а також дамо людям інструменти та навички для безпечного та впевненого використання цифрових всесвітів», — заявив комісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Згідно з визначенням ЄС, Web 4.0 – це четверте покоління розвитку інтернету, що поєднує штучний інтелект, IoT, блокчейни, метавсесвіти та доповнену реальність.

На думку Бретона, новий етап розвитку технологій забезпечить «злиття між цифровим та реальним просторами, а також покращить взаємодію людей та машин».

«У прогнозі економіки ЄС на період після 2030 року цифровізація розглядається як один із ключових факторів, а Web 4.0 — важливий технологічний перехід, який забезпечує взаємопов'язаний простір. За оцінками, обсяг глобального ринку віртуальних світів зросте з €27 млрд у 2022 році до більш ніж €800 млрд до 2030», — йдеться у заяві Єврокомісії.

Влада виділила кілька ключових стратегій розвитку:

  • розширення прав та можливостей людей у цифровому секторі шляхом доступу до достовірної інформації та створення кадрового резерву фахівців. У рамках цього кроку законодавці ЄС представлять керівні принципи для віртуальних світів до кінця 2023 року;
  • підтримка європейської екосистеми Web 4.0 для «підвищення якості обслуговування та вирішення проблеми фрагментації»;
  • цифровізація державних послуг та підтримка суспільного прогресу. Влада запустить два проекти — іммерсивне міське середовище для планування та управління CitiVerse, а також медичний сервіс European Virtual Human Twin;
  • формування глобальних стандартів нових технологій. Єврокомісія взаємодіятиме із зацікавленими сторонами в галузі комп'ютерних розробок та рекомендуватиме правила відповідно до бачення ЄС.

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