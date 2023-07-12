ЄС представив стратегію розвитку Web 4.0 та віртуальних світів

Згідно з визначенням ЄС, Web 4.0 – це четверте покоління розвитку інтернету, що поєднує штучний інтелект, IoT, блокчейни, метавсесвіти та доповнену реальність.

Європейська комісія оприлюднила стратегію щодо «розвитку Web 4.0 та віртуальних світів, що відображають цінності та принципи ЄС».

«Ми інвестуватимемо в інтеграцію та розширення нових технологій, а також дамо людям інструменти та навички для безпечного та впевненого використання цифрових всесвітів», — заявив комісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Згідно з визначенням ЄС, Web 4.0 – це четверте покоління розвитку інтернету, що поєднує штучний інтелект, IoT, блокчейни, метавсесвіти та доповнену реальність.

На думку Бретона, новий етап розвитку технологій забезпечить «злиття між цифровим та реальним просторами, а також покращить взаємодію людей та машин».

«У прогнозі економіки ЄС на період після 2030 року цифровізація розглядається як один із ключових факторів, а Web 4.0 — важливий технологічний перехід, який забезпечує взаємопов'язаний простір. За оцінками, обсяг глобального ринку віртуальних світів зросте з €27 млрд у 2022 році до більш ніж €800 млрд до 2030», — йдеться у заяві Єврокомісії.

Влада виділила кілька ключових стратегій розвитку:

розширення прав та можливостей людей у цифровому секторі шляхом доступу до достовірної інформації та створення кадрового резерву фахівців. У рамках цього кроку законодавці ЄС представлять керівні принципи для віртуальних світів до кінця 2023 року;

підтримка європейської екосистеми Web 4.0 для «підвищення якості обслуговування та вирішення проблеми фрагментації»;

цифровізація державних послуг та підтримка суспільного прогресу. Влада запустить два проекти — іммерсивне міське середовище для планування та управління CitiVerse, а також медичний сервіс European Virtual Human Twin;

формування глобальних стандартів нових технологій. Єврокомісія взаємодіятиме із зацікавленими сторонами в галузі комп'ютерних розробок та рекомендуватиме правила відповідно до бачення ЄС.

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