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«Родился в рубашке»: в мужчину дважды за 5 мин попала молния

22:19, 28 августа 2023
Китайцу чрезвычайно повезло остаться живым после двух ударов молнии, обойдясь ожогами третьей степени.
«Родился в рубашке»: в мужчину дважды за 5 мин попала молния
Источник фото: Freepik
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Китайца дважды ударила молния менее чем за 5 минут. Мужчина может считать, что ему очень повезло выжить, - сообщает odditycentral.com.

«Шансы человека получить удар молнии в течение жизни составляют примерно 1 к 15 300, что намного меньше, чем кажется, но шансы получить удар молнии дважды значительно ниже. Существует причина, почему говорят, что молния никогда не бьет дважды в одно и то же место, и все же, иногда случаются невероятные вещи, например, человек получает удар молнии дважды всего за 5 минут», – говорится в сообщении.

Мужчина находился возле своего дома в Цзуньи, китайская провинция Гуйчжоу, во время грозы в прошлом месяце, когда он увидел белый свет, прежде чем потерял сознание и упал на землю. Едва он успел осознать произошедшее, как снова увидел яркий свет и снова потерял сознание.

Когда он проснулся во второй раз, то увидел, что его напуганные жена и дети лежали на земле. Он знал, что в него ударила молния, и немедленно вызвал скорую помощь. Мужчину доставили в местную больницу, где медики подтвердили, что в него ударила молния не один раз, а дважды. У него были ожоги третьей степени на ногах, спине и ягодицах.

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