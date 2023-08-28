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«Народився в сорочці»: у чоловіка двічі за 5 хв влучила блискавка

22:19, 28 серпня 2023
Китайцю надзвичайно пощастило залишитися живим після двох ударів блискавки, обійшовшись опіками третього ступеня.
«Народився в сорочці»: у чоловіка двічі за 5 хв влучила блискавка
Джерело фото: Freepik
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Китайця двічі вдарила блискавка менш ніж за 5 хвилин. Чоловік може вважати, що йому дуже пощастило вижити, – повідомляє odditycentral.com.

«Шанси людини отримати удар блискавки протягом життя становлять приблизно 1 до 15 300, що набагато менше, ніж здається, але шанси отримати удар блискавки двічі значно нижчі. Існує причина, чому кажуть, що блискавка ніколи не б'є двічі в одне і те ж місце, і все ж, іноді трапляються неймовірні речі, наприклад, людина отримує удар блискавки двічі всього за 5 хвилин», – йдеться у повідомленні.

Чоловік перебував біля свого будинку в Цзуньї, китайська провінція Гуйчжоу, під час грози минулого місяця, коли він побачив біле світло, перш ніж втратив свідомість і впав на землю. Щойно він встиг усвідомити те, що сталося, як знову побачив яскраве світло і знову втратив свідомість.

Коли він прокинувся вдруге, то побачив, що його налякані дружина і діти лежали на землі. Він знав, що в нього вдарила блискавка, і негайно викликав швидку допомогу. Чоловіка доправили до місцевої лікарні, де медики підтвердили, що в нього вдарила блискавка не один раз, а двічі. У нього були опіки третього ступеня на ногах, спині та сідницях.

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