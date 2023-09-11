«G20 выступила как единое целое»: Блинкен встал на защиту декларации G20 относительно войны рф против Украины

Госсекретарь США Блинкен заявил, что лидеры стран G20 отстаивали важность территориальной целостности и суверенитета Украины.

Источник фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время интервью CNN встал на защиту декларации лидеров G20 относительно войны России против Украины, по которой в МИД Украины выразили разочарование.

«Страны G20 в этом заявлении отстаивали важность территориальной целостности, суверенитета – и это очень понятно», - сказал Блинкен.

Он также отметил, что страны G20 обсудили окончание войны на справедливых и долгосрочных условиях.

«Я был в комнате, когда все лидеры говорили сегодня с президентом Байденом, и из всего, что они говорили, было очень ясно, что они не только хотят, чтобы эта война закончилась, но они хотят, чтобы она закончилась на справедливых и долгосрочных условиях. И было также очень ясно, что последствия российской агрессии ощущаются во всех странах G20, и во всех развивающихся странах», – добавил Блинкен.

Он также подчеркнул что «G20 выступила как единое целое». Напомним, глава мида рф лавров был привлечен к переговорам по тексту декларации вместо российского диктатора владимира путина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.