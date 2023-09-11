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  1. В мире

«G20 выступила как единое целое»: Блинкен встал на защиту декларации G20 относительно войны рф против Украины

09:34, 11 сентября 2023
Госсекретарь США Блинкен заявил, что лидеры стран G20 отстаивали важность территориальной целостности и суверенитета Украины.
«G20 выступила как единое целое»: Блинкен встал на защиту декларации G20 относительно войны рф против Украины
Источник фото: Getty Images
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время интервью CNN встал на защиту декларации лидеров G20 относительно войны России против Украины, по которой в МИД Украины выразили разочарование.

«Страны G20 в этом заявлении отстаивали важность территориальной целостности, суверенитета – и это очень понятно», - сказал Блинкен.

Он также отметил, что страны G20 обсудили окончание войны на справедливых и долгосрочных условиях.

«Я был в комнате, когда все лидеры говорили сегодня с президентом Байденом, и из всего, что они говорили, было очень ясно, что они не только хотят, чтобы эта война закончилась, но они хотят, чтобы она закончилась на справедливых и долгосрочных условиях. И было также очень ясно, что последствия российской агрессии ощущаются во всех странах G20, и во всех развивающихся странах», – добавил Блинкен.

Он также подчеркнул что «G20 выступила как единое целое». Напомним, глава мида рф лавров был привлечен к переговорам по тексту декларации вместо российского диктатора владимира путина.

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