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  1. У світі

«G20 виступила як єдине ціле»: Блінкен став на захист декларації G20 стосовно війни рф проти України

09:34, 11 вересня 2023
Держсекретар США Блінкен заявив, що лідери країн G20 відстоювали важливість територіальної цілісності та суверенітету України.
«G20 виступила як єдине ціле»: Блінкен став на захист декларації G20 стосовно війни рф проти України
Джерело фото: Getty Images
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Державний секретар США Ентоні Блінкен під час інтерв’ю CNN став на захист декларації лідерів G20 щодо війни росії проти України, щодо якої в МЗС України висловили розчарування.

«Країни G20 у цій заяві відстоювали важливість територіальної цілісності, суверенітету — і це дуже зрозуміло», — сказав Блінкен.

Він також зазначив, що країни G20 обговорили закінчення війни на справедливих і довгострокових умов.

«Я був у кімнаті, коли всі лідери говорили сьогодні з президентом Байденом, і з усього, що вони говорили, було дуже ясно, що вони не тільки хочуть, щоб ця війна закінчилася, але вони хочуть, щоб вона закінчилася на справедливих і довгострокових умовах. І було також дуже ясно, що наслідки російської агресії відчуваються в усіх країнах G20, і в усіх країнах, що розвиваються», – додав Блінкен.

Він також підкреслив що «G20 виступила як єдине ціле». Нагадаємо, глава мзс рф лавров був залучений до переговорів щодо тексту декларації замість російського диктатора володимира путіна.

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