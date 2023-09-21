ЕС рассматривает вопрос, защищать ли Польшу, Венгрию и Словакию в деле по украинскому зерну в ВТО

Еврокомиссия ожидает ответа Украины на консультационные запросы от имени трех государств-членов ЕС.

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Брюссель рассматривает вопрос, защищать ли Польшу, Венгрию и Словакию от иска, поданного Киевом, после того, как эти три страны нарушили правила ЕС о запрете импорта украинского зерна, которое, как заявили страны, заполонило их рынки, – сообщает Financial Times.

Односторонние запреты привели к хаосу в торговой политике ЕС и являются самым ярким сигналом разногласия между 27 государствами-членами блока по поддержке Киева, который продолжает бороться против вторжения России в Украину.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, изначально требовала от этих стран отменить запреты на импорт, но сейчас работает над «координацией» их правовых аргументов для ответа на иск, который Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В письменном запросе, направленном в Польшу, Венгрию и Словакию, комиссия заявила, что «согласно законодательству ЕС» она «будет действовать в этих процедурах ВТО, начатых против государств-членов». Комиссия также ожидает ответа Украины на консультационные запросы от имени трех государств-членов ЕС.

«Следующим ближайшим шагом для Комиссии является ответ Украине на эти консультационные запросы от имени всех трех государств-членов», – добавила Комиссия.

Обсуждения внутри комиссии относительно того, защищать ли Польшу, Венгрию и Словакию, продолжались в среду вечером, сообщило лицо, знакомое с переговорами.

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