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  1. У світі

ЄС розглядає питання, чи захищати Польщу, Угорщину та Словаччину у справі щодо українського зерна у СОТ

10:58, 21 вересня 2023
Єврокомісія очікує відповіді України на консультаційні запити від імені трьох держав-членів ЄС.
ЄС розглядає питання, чи захищати Польщу, Угорщину та Словаччину у справі щодо українського зерна у СОТ
Джерело фото: Тelegraf
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Брюссель розглядає питання, чи захищати Польщу, Угорщину та Словаччину від позову, поданого Києвом, після того, як ці три країни порушили правила ЄС щодо заборони імпорту українського зерна, яке, як заявили країни, заполонило їхні ринки, – повідомляє Financial Times.

Односторонні заборони призвели до хаосу в торговельній політиці ЄС і є найяскравішим сигналом розбіжності між 27 державами-членами блоку щодо підтримки Києва, який продовжує боротися проти вторгнення росії в Україну.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, спочатку вимагала від цих країн скасувати заборони на імпорт, але зараз працює над «координацією» їхніх правових аргументів для відповіді на позов, який Україна подала до Світової організації торгівлі (СОТ).

У письмовому запиті, надісланому до Польщі, Угорщини і Словаччини, комісія заявила, що «згідно з законодавством ЄС» вона «буде діяти в цих процедурах СОТ, розпочатих проти держав-членів». Комісія також очікує відповіді України на консультаційні запити від імені трьох держав-членів ЄС.

«Наступним найближчим кроком для Комісії є відповідь Україні на ці консультаційні запити від імені всіх трьох держав-членів», –  додала Комісія.

Обговорення всередині комісії щодо того, чи захищати Польщу, Угорщину та Словаччину, тривали в середу ввечері, повідомила особа, яка знайома з переговорами.

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