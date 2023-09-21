Особи, пов’язані з забороненими судом партіями, не зможуть балотуватись у нардепи — законопроєкт

Раді рекомендують прийняти за основу законопроєкт щодо заборони балотуватися в нардепи осіб, які пов’язані з забороненими судом партіями.

Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження участі осіб, пов’язаних з політичними партіями, діяльність яких заборонена, в управлінні державою (№ 9081). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Законопроєкт передбачає заборону балотуватися на виборах народних депутатів України та бути кандидатом на місцевих виборах громадянину України, який на момент повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну мав мандат народного депутата України чи місцевої ради або був сільським, селищним чи міським головою, обраним від партії, діяльність якої заборонена судом. З цією метою пропонуються зміни до положень Виборчого кодексу України та Закону України «Про Центральну виборчу комісію» в частині:

- встановлення обмеження права бути обраним народним депутатом України та депутатом місцевої ради для осіб, пов’язаних з партіями, діяльність яких заборонена;

- визначення необхідності обов’язкового подання політичною партією чи кандидатом до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів заяви про те, що кандидат у народні депутати України чи кандидат на місцевих виборах на момент введення в Україні воєнного стану не був народним депутатом України, депутатом місцевої ради або сільським, селищним, міським головою, обраним від партії, діяльність якої заборонена;

- закріплення додаткових підстав для відмови у реєстрації або скасування реєстрації кандидатів на парламентських та місцевих виборах у разі встановлення відповідною виборчою комісією факту наявності у кандидата станом на момент введення в Україні воєнного стану представницького мандату, отриманого внаслідок обрання на виборну посаду від забороненої партії;

- наділення Центральної виборчої комісії повноваженнями сформувати та опублікувати перелік осіб, які станом на момент введення в Україні воєнного стану були обрані народними депутатами України, депутатами місцевих рад сільськими, селищними, міськими головами від партії, діяльність якої заборонена.

Також Комітет прийняв рішення про відхилення законопроєктів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження участі в управлінні державою осіб, пов’язаних з політичними партіями, діяльність яких заборонена відповідно до закону» (реєстр. № 9081-1) та «Про внесення змін до Виборчого кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо обмеження участі в управлінні державою осіб, пов’язаних з політичними партіями, діяльність яких з моменту проголошення незалежності України призвела до розгортання повномасштабного військового вторгнення держави- агресора на територію України» (реєстр. № 9081-2), які є альтернативними до вказаного проекту Закону України.

Раніше ми писали, що в Україні можуть на 10 років заборонити балотуватися у президенти депутатам від заборонених судом партій.

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