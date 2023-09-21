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  1. Законодательство

Лица, связанные с запрещенными судом партиями, не смогут баллотироваться в нардепы - законопроект

11:38, 21 сентября 2023
Раде рекомендуют принять за основу законопроект о запрете баллотироваться в нардепы лиц, связанных с запрещенными судом партиями.
Лица, связанные с запрещенными судом партиями, не смогут баллотироваться в нардепы - законопроект
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Комитет госвласти, местного самоуправления, регразвития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять за основу проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины об ограничении участия лиц, связанных с политическими партиями, деятельность которых запрещена, в управлении государством (№ 9081). Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Законопроект предусматривает запрет баллотироваться на выборах народных депутатов Украины и быть кандидатом на местных выборах гражданину Украины, на момент полномасштабного вторжения российской федерации в Украину имел мандат народного депутата Украины или местного совета или был сельским, поселковым или городским головой, избранным от партии, деятельность которой запрещена судом. С этой целью предлагаются изменения в положения Избирательного кодекса Украины и Закона Украины «О Центральной избирательной комиссии» в части:

- установление ограничения права быть избранным народным депутатом Украины и депутатом местного совета для лиц, связанных с партиями, деятельность которых запрещена;

- определение необходимости обязательного представления политической партией или кандидатом в соответствующую избирательную комиссию для регистрации кандидатов заявления о том, что кандидат в народные депутаты Украины или кандидат на местных выборах на момент введения в Украине военного положения не был народным депутатом Украины, депутатом местного совета или сельским, поселковым, городским головой, избранным от партии, деятельность которой запрещена;

- закрепление дополнительных оснований для отказа в регистрации или отмены регистрации кандидатов на парламентских и местных выборах в случае установления соответствующей избирательной комиссией факта наличия у кандидата на момент введения в Украине военного положения представительского мандата, полученного в результате избрания на выборную должность от запрещенной партии;

- наделение Центральной избирательной комиссии полномочиями сформировать и опубликовать перечень лиц, которые на момент введения в Украине военного положения были избраны народными депутатами Украины, депутатами местных советов сельскими, поселковыми, городскими головами от партии, деятельность которой запрещена.

Также Комитет принял решение об отклонении законопроектов О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ограничении участия в управлении государством лиц, связанных с политическими партиями, деятельность которых запрещена в соответствии с законом (регистр. № 9081-1) и О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об ограничении участия в управлении государством лиц, связанных с политическими партиями, деятельность которых с момента провозглашения независимости Украины привела к развертыванию полномасштабного военного вторжения государства-агрессора на территорию Украины» (регистр. № 9081-2), которые альтернативны указанному проекту Закона Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине могут временно запретить баллотироваться в президенты депутатам от запрещенных судом партий.

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