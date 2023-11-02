В Госдепе уверяют, что Конгресс примет запрос на финансирование Украины

Когда запрос на финансирование для Украины будет выдвинут на голосование - он пройдет в обеих палатах Конгресса – Мэтью Миллер.

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер подтвердил неуклонную поддержку Украины Соединенными Штатами Америки и подчеркнул, что финансовая помощь для Украины будет рассмотрена Конгрессом во время голосования, - пишет "Голос Америки".

Миллер подчеркнул, что поддержка Украины для США является вопросом высокого прагматизма, и когда финансовый запрос для Украины будет внесен на рассмотрение Конгресса, он пройдет процесс голосования в обеих палатах.

"Мы считаем практическим вопросом, что когда запрос на финансирование для Украины будет выдвинут на голосование - он пройдет в обеих палатах Конгресса", - сказал Миллер.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что поддержка Украины остается важной для США, поэтому страна продолжает получать помощь для защиты от агрессии РФ.

Кроме того, он отметил, что Соединенные Штаты пристально следят за потребностями Украины и стремятся поддерживать ее во всех аспектах.

"Вот почему вы видели, как президент в Овальном кабинете произнес речь о нашей поддержке Украины. Мы и в дальнейшем будем оставаться сосредоточены на этом", - добавил представитель Госдепа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.