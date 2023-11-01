В Каменце-Подольском произошла резня: в полиции прокомментировали

Инцидент произошел в ночь на 1 ноября.

В Каменце-Подольском задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении умышленного убийства местного жителя и хулиганских действиях, в результате которых еще четыре человека получили телесные повреждения.

Об этом сообщили в секторе коммуникации ГУНП в Хмельницкой области.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел в ночь на 1 ноября.

Правоохранители получили несколько сообщений о том, что трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения сначала нанесли ножевое ранение случайному прохожему, а затем избили еще троих пострадавших и убили 42-летнего местного жителя.

По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ч. 2 и ч.4 статьи 296 (хулиганство, совершенное группой лиц и с применением холодного оружия), п.7 ч.2 статьи 115 (преднамеренное убийство по хулиганским мотивам), ч.2 146 (незаконное лишение свободы человека) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявили им о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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