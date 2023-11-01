У Кам’янці-Подільському сталася різанина: у поліції прокоментували

Інцидент трапився в ніч на 1 листопада.

У Кам’янці-Подільському затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у вчиненні умисного вбивства місцевого жителя та хуліганських діях, в результаті яких ще четверо людей отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомили у секторі комунікації ГУНП в Хмельницькій області.

Як розповіли у поліції, інцидент трапився в ніч на 1 листопада.

Правоохоронці отримали кілька повідомлень про те, що троє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння спочатку нанесли ножове поранення випадковому перехожому, а потім побили ще трьох потерпілих та вбили 42-річного місцевого мешканця.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 та ч.4 статті 296 (хуліганство, вчинене групою осіб та із застосуванням холодної зброї) , п.7 ч.2 статті 115 (умисне вбивство з хуліганських мотивів), ч.2 146 (незаконне позбавлення волі людини) Кримінального кодексу України.

Зловмисників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили їм про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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