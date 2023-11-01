У Кам’янці-Подільському сталася різанина: у поліції прокоментували

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У Нацбанку роз’яснили, чи планують стежити за переказами коштів через платіжні термінали на суми більше 30 тисяч грн

Сенсації не відбулося: як зазначили у Нацбанку, ще з 2020 року банки і небанківські установи повинні здійснювати належну перевірку клієнтів, у тому числі, які вносять готівку через термінали для переказу коштів, і громадянам, які здійснюють звичайні платіжні операції, що відповідають їхнім фінансовим можливостям та доходам, не варто хвилюватися.

КСУ визнав неконституційним припис закону державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції стосовно безальтернативності штрафу

Вказаний припис безальтернативно передбачає, що на особу, яка вперше вчинила правопорушення із введення в обіг товарів або яку згідно із законом вважають такою, що ввела в обіг товари, які не відповідають установленим вимогам, має бути накладений штраф 51 000 грн.

НАЗК виключили зі складу комісії, яка визначає, кому передавати кошти, що надійшли як добровільні внески для відновлення цифрової інфраструктури

До змін НАЗК мало обов’язково мати свого представника у комісії, яка визначає напрям використання коштів.

Господарський суд Києва наклав на позивача штраф 13,4 тисячі грн за спробу маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями

Суд визнав дії позивача зловживанням процесуальними правами – такими, що вчинені з метою маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями та фактично зводяться до «обрання» судді, який буде здійснювати розгляд справи.

Верховний Суд висловив позицію у справі командира, що отримав попередження через вчинення підлеглими-військовослужбовцями УСБУ нападу на прикордонників

Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду про те, що за вчинення підлеглими позивача військовослужбовцями районного відділу УСБУ протиправного нападу на військовослужбовців прикордонної служби, відповідальність несе також їх командир.

  1. В Україні

У Кам’янці-Подільському сталася різанина: у поліції прокоментували

22:11, 1 листопада 2023
Інцидент трапився в ніч на 1 листопада.
У Кам’янці-Подільському сталася різанина: у поліції прокоментували
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У Кам’янці-Подільському затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у вчиненні умисного вбивства місцевого жителя та хуліганських діях, в результаті яких ще четверо людей отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомили у секторі комунікації ГУНП в Хмельницькій області.

Як розповіли у поліції, інцидент трапився в ніч на 1 листопада.  

Правоохоронці отримали кілька повідомлень про те, що троє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння спочатку нанесли ножове поранення випадковому перехожому, а потім побили ще трьох потерпілих та вбили 42-річного місцевого мешканця.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 та ч.4 статті 296 (хуліганство, вчинене групою осіб та із застосуванням холодної зброї) , п.7 ч.2 статті 115 (умисне вбивство з хуліганських мотивів), ч.2 146 (незаконне позбавлення волі людини) Кримінального кодексу України.

Зловмисників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили їм про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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