Валерій Залужний назвав п'ять пріоритетів, необхідних Україні для перемоги над рф

Головнокомандувач окреслив, що потрібно, для того, щоб перемогти росію.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний окреслив п'ять головних пріоритетів, які необхідні Україні для перемоги над росією.

Про це він написав у колонці для «The Economist».

«Базове озброєння, таке як ракети і снаряди, залишається необхідним. Але Збройним силам України необхідні ключові військові можливості та технології, щоб вирватися з такого роду війни. Найважливішим із них є повітряна сила. Контроль над небом необхідний для великомасштабних наземних операцій», - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що дрони також мають бути частиною відповіді на дії рф.

«Це вказує на наш другий пріоритет: радіоелектронна боротьба (РЕБ), така як глушіння сигналів зв’язку та навігації. РЕБ — ключ до перемоги у війні безпілотників», - пише Залужний.

Третє завдання, як зазначив Головнокомандувач ЗСУ, – контрбатарейний вогонь: ураження артилерії противника. У цій війні, як і в більшості минулих воєн, артилерійська та ракетна стрільба становить 60-80% усіх бойових завдань, додав генерал.

Четверте завдання – технології для розмінування, зазначив генерал. За його словами, навіть західні поставки, як-от норвезькі танки для розмінування, виявилися недостатніми з огляду на масштаби російських мінних полів, які подекуди простягаються на 20 км.

П'ятим пріоритетом Залужний назвав нарощування українських резервів.

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