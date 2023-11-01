Валерий Залужный назвал пять приоритетов, необходимых Украине для победы над рф

Главнокомандующий очертил, что нужно для того, чтобы победить россию.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный очертил пять главных приоритетов, необходимых Украине для победы над россией.

Об этом он написал в колонке для «The Economist».

«Базовое вооружение, такое как ракеты и снаряды, остается необходимым. Но вооруженным силам Украины необходимы ключевые военные возможности и технологии, чтобы вырваться из такого рода войны. Важнейшим из них есть воздушная сила. Контроль над небом необходим для крупномасштабных наземных операций», – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что дроны также должны быть частью ответа на действия рф.

«Это указывает на наш второй приоритет: радиоэлектронная борьба (РЭБ), такая как глушение сигналов связи и навигации. РЭБ – ключ к победе в войне беспилотников», - пишет Залужный.

Третья задача, как отметил Главнокомандующий ВСУ – контрбатарейный огонь: поражение артиллерии противника. В этой войне, как и в большинстве прошлых войн, артиллерийская и ракетная стрельба составляют 60-80% всех боевых задач, добавил генерал.

Четвертая задача – технологии для разминирования, отметил генерал. По его словам, даже западные поставки, такие как норвежские танки для разминирования, оказались недостаточными ввиду на масштабы российских минных полей, которые кое-где протягиваются на 20 км.

Пятым приоритетом Залужный назвал наращивание украинских резервов.

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