У Держдепі запевняють, що Конгрес прийме запит на фінансування України

Коли запит на фінансування для України буде висунуто на голосування – він пройде в обох палатах Конгресу – Метью Міллер.

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер підтвердив неухильну підтримку України Сполученими Штатами Америки та наголосив, що фінансову допомогу для України буде розглянуто Конгресом під час голосування, – пише «Голос Америки».

Міллер підкреслив, що підтримка України для США є питанням високого прагматизму, і коли фінансовий запит для України буде внесено на розгляд Конгресу, він пройде процес голосування в обох палатах.

«Ми вважаємо практичним питанням, що коли запит на фінансування для України буде висунуто на голосування – він пройде в обох палатах Конгресу», – сказав Міллер.

Речник Держдепу також підкреслив, що підтримка України залишається важливою для США, тож країна продовжує отримувати допомогу для захисту від агресії рф.

Крім того, він наголосив, що Сполучені Штати пильно стежать за потребами України і прагнуть підтримувати її в усіх аспектах.

«Ось чому ви бачили, як президент в Овальному кабінеті виголосив промову про нашу підтримку України. Ми й надалі залишатимемось зосереджені на цьому», – додав речник Держдепу.

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