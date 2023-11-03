Meta и Google впервые разрешили правительствам проверять продукты с использованием искусственного интеллекта

Среди ведущих компаний искусственного интеллекта, согласившихся на тестирование, есть Google, OpenAI, Amazon, Microsoft и Meta.

Миллиардер Илон Маск предупредил, что со временем искусственный интеллект может заменить все человеческие рабочие места, потому передовые компании позволят правительствам впервые проверить свои инструменты искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Guardian.

Передовые технологические компании, среди которых Meta, Google DeepMind и OpenAI, позволили регуляторам тестировать свои новейшие продукты искусственного интеллекта (ШИ), прежде чем обнародовать их, что, по мнению чиновников, замедлит гонку в разработке систем, которые могут конкурировать с людьми за рабочие места.

Соглашение о тестировании поддерживают ЕС и 10 стран, включая США, Британию, Японию, Францию и Германию. Среди ведущих компаний искусственного интеллекта, согласившихся на тестирование, есть Google, OpenAI, Amazon, Microsoft и Meta.

Премьер-министр Британии Риши Сунак объявил об этом 2 ноября после двухдневного саммита в Блетчли-парке, на котором экспертная группа, вице-президент США и высокопоставленный чиновник Китая, согласились, что ИИ представляет серьезную опасность для человечества, а Маск предупредил, что эта технология может в конце концов заменить все рабочие места.

Однако Сунак был вынужден защищать добровольный характер соглашения о тестировании, поскольку его правительство отказалось вводить законодательство для сдерживания разработки ИИ.

Согласно соглашению, правительства и компании ИИ договорились работать вместе над тестированием безопасности новых моделей ИИ до и после их выпуска. Большие языковые модели, лежащие в основе таких инструментов, как ChatGPT, будут проверены в сотрудничестве с правительствами на ряд опасностей, включая национальную безопасность и вред для общества.

Тестирование будет проводиться под руководством новых институтов безопасности искусственного интеллекта в США и Великобритании. Сунак отметил, что британский орган позиционирует себя как «глобальный центр» многосторонней инициативы, не предполагающей участия Китая.

Сунак сказал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш помог получить поддержку международного сообщества для экспертной группы по публикации отчета о «состоянии науки ИИ».

«Мы должны смотреть на искусственный интеллект больше, чем на второго пилота, чем на что-то, что обязательно заменит чью-то работу», - добавил глава правительства Британии.

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