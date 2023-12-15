В США запретили президентам единолично выводить страну из НАТО

Конгресс США запретил президенту вывести страну из НАТО без одобрения Сената или Палаты представителей.

Фото: twitter.com/NATO

Конгресс США запретил любому президенту страны выводить США из НАТО в единоличном порядке. Чтобы осуществить выход из НАТО, необходимо одобрение Сената или Палаты представителей. Об этом сообщает The Hill.

Соответствующее решение Конгресс заключил на фоне роста популярности кандидата в президенты и бывшего президента-республиканца Дональда Трампа.

Документ, инициированный сенаторами от демократов и республиканцев включили в ежегодный Акт об ассигнованиях на национальную оборону, который в четверг принял Конгресс и, как ожидается, будет подписан президентом Джо Байденом.

По словам сенаторов, закон подтверждает поддержку США Альянса, который посылает мощный сигнал авторитарным режимам во всем мире, что свободный мир остается единственным.

«НАТО остается сильным в ответ на войну путина в Украине и рост вызовов по всему миру. Законодательство подтверждает поддержку США этого важного альянса, являющегося основой нашей национальной безопасности. Это также посылает серьезный сигнал авторитарным режимам по всему миру о том, что свободный мир остается единственным», – заявил сенатор от демократов Там Кейн, которой инициировал закон совместно с республиканцем Марко Рубио.

Ранее мы писали, что Байден заявил, что бывший президент Дональд Трамп представляет угрозу демократии США.

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