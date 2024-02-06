Джо Байден ветирует законопроект, который не будет содержать помощь для Украины

В Белом доме заявили, что президент США ветирует законопроект, предусматривающий предоставление помощи Израилю отдельно от Украины.

В Белом доме заявили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден ветирует законопроект, предусматривающий предоставление помощи Израилю отдельно от Украины.

Об этом пишет «The Hill».

В издании отметили, что в администрации этот законопроект назвали «еще одним циничным политическим маневром» и подчеркнули, что решительно выступают «против», поскольку он «не делает ничего для безопасности границы» и «не делает ничего, чтобы помочь народу Украины защитить себя».

Белый дом призвал членов обеих палат Конгресса проголосовать против законопроекта и заявил, что Байден наложит вето на него, если он попадет на его рабочий стол.

Ранее мы писали, что в Сенат США внесли новый законопроект о предоставлении помощи Украине.

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