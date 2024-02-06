Джо Байден ветує законопроєкт, який не міститиме допомоги для України

У Білому домі заявили, що президент США ветує законопроєкт, який передбачає надання допомоги Ізраїлю окремо від України.

У Білому домі заявили, що президент Сполучених Штатів Джо Байден ветує законопроєкт, який передбачає надання допомоги Ізраїлю окремо від України.

Про це пише «The Hill».

У видання зазначили, що в адміністрації цей законопроєкт назвали «ще одним цинічним політичним маневром» і наголосили, що рішуче виступають «проти», оскільки він «не робить нічого для безпеки кордону» та «не робить нічого, щоб допомогти народу України захистити себе».

Білий дім закликав членів обох палат Конгресу проголосувати проти законопроєкту та заявив, що Байден накладе вето на нього, якщо він потрапить на його робочий стіл.

Раніше ми писали, що до Сенату США внесли новий законопроєкт про надання допомоги Україні.

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