Практика судов
  1. В мире

Во Флориде детям до 14 лет запретили иметь аккаунты в соцсетях

22:58, 26 марта 2024
В то же время, 14- и 15-летним лицам разрешено иметь учетные записи в соцсетях, но условием является согласие родителей.
Во Флориде детям до 14 лет запретили иметь аккаунты в соцсетях
Источник фото: Prateek Katyal / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Соединенных Штатах Америки в штате Флорида приняли закон, запрещающий детям младше 14 лет иметь учетные записи в социальных сетях.

В пресс-релизе офиса губернатора штата сообщается, что губернатор Рон ДеСантис подписал закон, запрещающий детям до 14 лет иметь аккаунты в соцсетях. В то же время, 14- и 15-летним лицам разрешено иметь учетные записи, но условием является согласие родителей.

Как раньше мы рассказывали, законодатели штата Флорида проголосовали за законопроект, запрещающий доступ к платформам социальных медиа лицам, не достигшим 16 лет. Сторонники заявляют, что этот шаг защитит молодых людей от онлайн-рисков для их психического здоровья.

ДеСантис тогда сказал, что он считает, что социальные сети вредны для детей, но родители «могут контролировать», и он опасается политики, которая «отменяет» родителей.

Сторонники заявили, что это остановит вредное влияние социальных медиа на благополучие детей, которые чрезмерно пользуются такими платформами и в результате могут ощущать тревогу, депрессию и другие психические заболевания.

Критики утверждают, что законопроект нарушает первую поправку к Конституции США по защите свободы слова и что родители, а не правительство, должны принимать решение о присутствии своих детей в интернете.

Законопроект потребует от компаний социальных сетей навсегда удалять личную информацию, собранную из закрытых учетных записей, и разрешать родителям подавать гражданские иски против тех, кто этого не сделает.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конституционный Суд Украины принял решение по делу о едином статусе судей в Украине

Реорганизация, ликвидация или иное фактическое прекращение деятельности суда не лишает статуса судьи каждого из его судей – Конституционный Суд.

Комитет отклонил идею бронирования адвокатов и мужчин, работающих над проектами международных партнеров

Комитет по нацбезопасности не поддержал идею с бронированием адвокатов и поправку Ярослава Железняка о бронировании мужчин, работающих в неправительственных международных организациях.

Президент Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Александр Литвиненко уволен с должности главы Службы внешней разведки в связи с назначением секретарем СНБО

Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО

Президент уволил Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В Верховной Раде заблокировали подписание закона о повторном медосмотре ограниченно пригодных

Народные депутаты предлагают отменить голосование за закон, предусматривающий повторный медосмотр ограниченно подходящих мужчин и исключающий членов ЛКК из числа субъектов декларирования.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва