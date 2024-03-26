Во Флориде детям до 14 лет запретили иметь аккаунты в соцсетях

В то же время, 14- и 15-летним лицам разрешено иметь учетные записи в соцсетях, но условием является согласие родителей.

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В Соединенных Штатах Америки в штате Флорида приняли закон, запрещающий детям младше 14 лет иметь учетные записи в социальных сетях.

В пресс-релизе офиса губернатора штата сообщается, что губернатор Рон ДеСантис подписал закон, запрещающий детям до 14 лет иметь аккаунты в соцсетях. В то же время, 14- и 15-летним лицам разрешено иметь учетные записи, но условием является согласие родителей.

Как раньше мы рассказывали, законодатели штата Флорида проголосовали за законопроект, запрещающий доступ к платформам социальных медиа лицам, не достигшим 16 лет. Сторонники заявляют, что этот шаг защитит молодых людей от онлайн-рисков для их психического здоровья.

ДеСантис тогда сказал, что он считает, что социальные сети вредны для детей, но родители «могут контролировать», и он опасается политики, которая «отменяет» родителей.

Сторонники заявили, что это остановит вредное влияние социальных медиа на благополучие детей, которые чрезмерно пользуются такими платформами и в результате могут ощущать тревогу, депрессию и другие психические заболевания.

Критики утверждают, что законопроект нарушает первую поправку к Конституции США по защите свободы слова и что родители, а не правительство, должны принимать решение о присутствии своих детей в интернете.

Законопроект потребует от компаний социальных сетей навсегда удалять личную информацию, собранную из закрытых учетных записей, и разрешать родителям подавать гражданские иски против тех, кто этого не сделает.

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