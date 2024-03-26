Прокуратура через суд вернула столице земельный участок стоимостью 16 млн гривен

Прокуратура добилась отмены регистрации права собственности на участок в Соломенском районе столицы.

Соломенская окружная прокуратура через суд смогла вернуть земельный участок в Соломенском районе Киева столице, который имеет стоимость более 16 миллионов гривен. Прокуроры обратились в суд с иском об отмене регистрации права собственности на этот участок, которое было получено путем нарушения законодательства. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Суд принял решение в пользу прокуратуры, согласившись с доводами о том, что физическое лицо незаконно зарегистрировало право собственности на несуществующее имущество с целью завладения земельным участком. Такое решение суда позволит вернуть землю территориальной общине.

Прокуратура активно взялась за это дело, реагируя на правонарушения и выступая за интересы общества. В результате суд поддержал их позицию, признав действия физического лица недействительными и позволив вернуть участок городской территориальной общине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.