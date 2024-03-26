Прокуратура через суд повернула столиці земельну ділянку вартістю 16 млн гривень

Прокуратура домоглася скасування реєстрації права власності на ділянку у Солом’янському районі столиці.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Солом'янська окружна прокуратура через суд змогла повернути земельну ділянку у Солом'янському районі Києва столиці, яка має вартість понад 16 мільйонів гривень. Прокурори звернулися до суду з позовом щодо скасування реєстрації права власності на цю ділянку, яке було отримане шляхом порушення законодавства. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Суд прийняв рішення на користь прокуратури, погодившись з доводами щодо того, що фізична особа незаконно зареєструвала право власності на неіснуюче майно з метою заволодіння земельною ділянкою. Таке рішення суду дозволить повернути землю територіальній громаді.

Прокуратура активно взялася за цю справу, реагуючи на правопорушення і виступаючи за інтереси громади. В результаті суд підтримав їхню позицію, визнавши дії фізичної особи недійсними і дозволивши повернути ділянку міській територіальній громаді.

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