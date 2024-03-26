У Флориді дітям до 14 років заборонили мати акаунти у соцмережах

Водночас 14- і 15-річним особам дозволено мати облікові записи в соцмережах, але умовою є згода батьків.

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У Сполучених Штатах Америки у штаті Флорида ухвалили закон, який забороняє дітям віком до 14 років мати облікові записи в соціальних мережах.

У пресрелізі офісу губернатора штату повідомляється, що губернатор Рон ДеСантіс підписав закон, який забороняє дітям віком до 14 років мати акаунти в соцмережах. Водночас 14- і 15-річним особам дозволено мати облікові записи, але умовою є згода батьків.

Як раніше ми розповідали, законодавці штату Флорида проголосували за законопроєкт, який забороняє доступ до платформ соціальних медіа особам, які не досягли 16 років. Прихильники заявляють, що цей крок захистить молодих людей від онлайн-ризиків для їхнього психічного здоров’я.

ДеСантіс тоді сказав, що вважає, що соціальні мережі шкідливі для дітей, але батьки «можуть контролювати», і він побоюється політики, яка «скасовує» батьків.

Прихильники заявили, що це зупинить шкідливий вплив соціальних медіа на благополуччя дітей, які надмірно користуються такими платформами і внаслідок цього можуть відчувати тривогу, депресію та інші психічні захворювання.

Критики стверджують, що законопроєкт порушує першу поправку до Конституції США щодо захисту свободи слова і що батьки, а не уряд, повинні приймати рішення про присутність своїх дітей в інтернеті.

Законопроєкт вимагатиме від компаній соціальних мереж назавжди видаляти особисту інформацію, зібрану з закритих облікових записів, і дозволяти батькам подавати цивільні позови проти тих, хто цього не зробить.

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