Помощь Украине: в НАТО не смогли согласовать план финансирования на 40 млрд евро в год

У НАТО нет консенсуса о помощи Украине на уровне 40 млрд евро в год.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран Альянса не согласовали план финансирования Украины, предусматривающий сохранение выделения ежегодной помощи на уровне 40 млрд евро в год. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

Он подчеркнул, что союзники продолжат согласовывать позицию по этому вопросу к саммиту, который пройдет в Вашингтоне.

«Нам еще предстоит выполнить работу над согласованием наших позиций относительно объема долгосрочной финансовой помощи и вступления Украины до саммита в Вашингтоне», – добавил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что НАТО одобрило план увеличения поддержки Украины после снятия вето Орбана.

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