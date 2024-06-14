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Спецслужбы рф вербуют украинских подростков для поджогов авто ВСУ

19:04, 14 июня 2024
Поджоги несовершеннолетними автомобилей ВСУ были зафиксированы в Киеве и Днепре.
Спецслужбы рф вербуют украинских подростков для поджогов авто ВСУ
Источник фото: censor.net
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Украинские правоохранители обнаружили, что российские спецслужбы для дестабилизации ситуации в Украине вербуют подростков, обещая им деньги за поджоги автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила Нацполиция.

Спецслужбы рф вербуют несовершеннолетних к поджогам автомобилей военных за финансовое вознаграждение. Задержанных юношей, втянутых россией в преступную деятельность, ожидает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Полицейские выяснили, что с начала 2024 года в социальных сетях активизировались агенты страны-агрессора, которые привлекали к подрывной деятельности лиц в возрасте от 13 лет. По словам начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадима Дзюбинского, работники российских спецслужб обещали несовершеннолетним щедрое денежное вознаграждение за поджоги. В Одессе криминальная полиция разоблачила двух парней, 13 и 16 лет, которые подожгли два автомобиля военнослужащих. Подростков задержали вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет при попытке поджечь еще одно авто.

Материалы дела переданы следователям СБУ, которые сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (Диверсия, совершенная в условиях военного положения). Самого младшего, 13-летнего парня, передали на поруки родителям. Другим задержанным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

За аналогичное преступление оперативники задержали еще двух молодых людей, 17 и 18 лет. Им также сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

Подобные поджоги автомобилей ВСУ были зафиксированы в Киеве и Днепре. По этим фактам проводятся неотложные следственные действия и продолжается досудебное расследование.

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