Спецслужби рф вербують українських підлітків для підпалів авто ЗСУ

Підпали неповнолітніми автомобілів ЗСУ були зафіксовані в Києві та Дніпрі.

Джерело фото: censor.net

Українські правоохоронці виявили, що російські спецслужби для дестабілізації ситуації в Україні вербують підлітків, обіцяючи їм гроші за підпали автомобілів військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомила Нацполіція.

Спецслужби рф вербують неповнолітніх до підпалів автомобілів військових за фінансову винагороду. Затриманих юнаків, втягнутих росією в злочинну діяльність, очікує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Поліцейські з’ясували, що з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися агенти країни-агресора, які залучали до підривної діяльності осіб віком від 13 років. За словами начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадима Дзюбинського, працівники російських спецслужб обіцяли неповнолітнім щедру грошову винагороду за підпали. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які підпалили два автомобілі військовослужбовців. Підлітків затримали разом із двома приятелями 16 та 18 років під час спроби підпалити ще одне авто.

Матеріали справи передано до слідчих СБУ, які повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Наймолодшого, 13-річного хлопця, передали на поруки батькам. Іншим затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

За аналогічний злочин оперативники затримали ще двох молодиків, 17 та 18 років. Їм також повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

Подібні підпали автомобілів ЗСУ були зафіксовані в Києві та Дніпрі. За цими фактами проводяться невідкладні слідчі дії та триває досудове розслідування.

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