Допомога Україні: у НАТО не змогли погодити план фінансування на 40 млрд євро на рік

У НАТО немає консенсусу щодо допомоги Україні на рівні 40 млрд євро на рік.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що міністри оборони країн Альянсу не погодили план фінансування України, який передбачає збереження виділення щорічної допомоги на рівні 40 млрд євро на рік. Про це він сказав під час пресконференції.

Він наголосив, що союзники продовжать узгоджувати позицію з цього питання до саміту, який пройде у Вашингтоні.

«Нам ще потрібно виконати роботу над узгодженням наших позицій щодо обсягу довгострокової фінансової допомоги та щодо вступу України до саміту у Вашингтоні», – додав Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що НАТО схвалили план збільшення підтримки України після зняття вето Орбана.

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