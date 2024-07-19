Высмеяла рост премьера Мелони: суд обязал итальянскую журналистку заплатить штраф €5 000

Итальянскую журналистку оштрафовали за насмешки с ростом премьера Джорджии Мэлони.

Фото: dw.com

В Милане суд обязал журналистку Джулию Кортезе выплатить премьер-министру Италии Джорджии Мелони компенсацию в размере 5000 евро за высмеивание ее в соцсетях, передает Reuters.

Глава правительства Италии подала иск против журналистки после спора в социальных сетях.

В октябре 2021 года корреспондентка опубликовала в соцсети X фото Мэлони, добавив портрет фашистского лидера Бенито Муссолини, подписав его несколькими твитами, в частности: «Ты не пугаешь меня, Джорджия Мэлони. В конце концов твой рост всего 1,2 метра. Я даже не могу тебя увидеть».

Во время судебного заседания судья признал сообщение журналистки оскорбительным.

Издание отмечает, что на разных веб-ресурсах, рост Мелони указывается от 1,58 м до 1,63 м.

Кортезе может оспорить приговор.

В свою очередь адвокат Мелони сообщил, что премьер пожертвует на благотворительность любую компенсацию, которую в конце концов получит.

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