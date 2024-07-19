Висміяла зріст прем'єрки Мелоні: суд зобов'язав італійську журналістку заплатити штраф €5 000

Італійську журналістку оштрафували за насмішки зі зросту прем'єрки Джорджії Мелоні.

Фото: dw.com

У Мілані суд зобов’язав журналістку Джулію Кортезе виплатити прем’єр-міністерці Італії Джорджії Мелоні компенсацію в розмірі 5000 євро за висміювання її у соцмережах, передає Reuters.

Очільниця уряду Італії подала позов проти журналістки після суперечки у соціальних мережах.

У жовтні 2021 року кореспондентка опублікувала у соцмережі X фото Мелоні, додавши портрет фашистського лідера Беніто Муссоліні, підписавши його кількома твітами, зокрема: «Ти не лякаєш мене, Джорджіє Мелоні. Зрештою, твій зріст лише 1,2 метра. Я навіть не можу тебе побачити».

Під час судового засідання суддя визнав допис журналістки образливим.

Видання зазначає, що на різних вебресурсах, зріст Мелоні вказується від 1,58 м до 1,63 м.

Кортезе може оскаржити вирок.

У свою чергу адвокат Мелоні повідомив, що прем'єрка пожертвує на благодійність будь-яку компенсацію, яку зрештою отримає.

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