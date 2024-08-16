Хорватия с 1 января 2025 года возвращает обязательную срочную службу

После 2008 года в стране действовала добровольная система прохождения военной службы.

Министр обороны Хорватии Иван Анушич сообщил, что страна с 1 января 2025 возвращает обязательную срочную службу.

Так, обязательная служба продлится два месяца.

Местные СМИ отмечают, что последний раз призыв в Хорватии проводился в 2008 году, после этого в стране действовала добровольная система прохождения военной службы.

По словам министра, солдатам и офицерам повысили зарплаты, Вооруженные силы модернизировали и оснастили — деньги на этом экономить не собираются.

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