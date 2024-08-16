Хорватія з 1 січня 2025 року повертає обовʼязкову строкову службу

Після 2008 року в країні діяла добровільна система проходження військової служби.

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич повідомив, що країна з 1 січня 2025 року повертає обовʼязкову строкову службу.

Так, обовʼязкова служба триватиме два місяці.

Місцеві ЗМІ зазначають, що востаннє призов у Хорватії проводили у 2008 році, після цього у країні діяла добровільна система проходження військової служби.

За словами міністра, солдатам та офіцерам підвищили зарплати, Збройні сили модернізували й оснастили — гроші на цьому «економити не збираються».

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