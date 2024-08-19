Литва продлит временный вид на жительство для украинских беженцев до 2026 года

Срок временной защиты будет продлен до 4 марта 2026 года.

Литва планирует продлить временный вид на жительство для украинских беженцев еще на год. Об этом сообщает LRT.

Проект подготовил Министерство внутренних дел Литвы.

Указывается, что срок временной защиты будет продлен до 4 марта 2026 года. В настоящее время этот статус действует до марта 2025 года.

По данным Департамента миграции, ежедневно поступает 30-40 новых заявлений на получение вида на временное проживание, и на сегодняшний день более 44,3 тысяч человек имеют такой статус в Литве.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подчеркнула, что продление срока позволит уменьшить административную нагрузку на украинцев и сотрудников Департамента миграции, а также упростит управление потоком заявлений перед мартом 2025 года.

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