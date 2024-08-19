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Шпионили за ВСУ и критической инфраструктурой: в Николаеве обезвредили агентурную сеть рф, сформированную из полицейских

10:55, 19 августа 2024
Задержаны два агента, включая действующего правоохранителя, которые собирали разведданные об ВСУ и критической инфраструктуре.
Шпионили за ВСУ и критической инфраструктурой: в Николаеве обезвредили агентурную сеть рф, сформированную из полицейских
Фото: СБУ
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В Николаевской области нейтрализовали российскую агентурную сеть, участники которой шпионили за Силами обороны и ключевыми объектами критической инфраструктуры. Об этом сообщает СБУ.

Они действовали в Николаевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Силовики в Николаеве задержали двух участников вражеского центра, деятельность которого координировали сразу две российские спецслужбы: фсб и военная разведка страны-агрессора.

Одним из задержанных является местный милиционер, который еще с 2015 года находится на связи с резидентом (руководителем) агентурной группы России, бывшим чиновником расформированной милиции Андреем Шевченко.

По указанию Шевченко, его агент в Николаеве собирал данные о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ на территории региона.

Также подозреваемый пытался определить расположение ключевых оборонных предприятий и сообщал захватчикам о кадровых изменениях в украинских правоохранительных органах.

Для получения разведывательной информации изменник использовал свое служебное положение и активно расспрашивал коллег под видом товарищеских разговоров.

Также он привлек к разведывательно-подрывной деятельности своего отца – жителя Николаева, ранее работавшего в расформированной милиции.

По предоставленным им координатам захватчики нанесли повторный удар по одному из энергетических объектов на Прикарпатье.

Еще одной задачей этого агента был поиск потенциальных кандидатов на вербовку, в частности, среди бывших и действующих правоохранителей и военных на Николаевщине.

Контрразведка Службы безопасности задокументировала его преступные действия и задержала на попытке побега в Крым. Одновременно был задержан правоохранитель-предатель.

Задержанным объявили подозрение в государственной измене В настоящее время они находятся под стражей.

Кроме того, по этой же статье Уголовного кодекса Украины заочное подозрение получил резидент агентурной группы Шевченко.

Реализуются комплексные меры по привлечению его и других участников агентурной сети к ответственности за преступления против нашего государства.

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