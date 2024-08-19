Киевляне требуют подключить светофоры в столице и области к линиям критической инфраструктуры

Петиция набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов.

Киевляне призывают власти подключить светофоры в столице и области к линиям критической инфраструктуры. Соответствующая петиция была подана 28 июня и набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов.

«Бесперебойная работа светофоров – это важная составляющая безопасности для жителей столицы и области, как для водителей, так и для пешеходов. В случае, если светофоры будут работать бесперебойно, это положительно отразится на ситуации на дорогах столицы и области», – говорится в тексте петиции.

На сайте указывается, что он находится на рассмотрении.

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