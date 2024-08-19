Можно ли увеличить размер пенсии, если выплаты уже назначены

Украинцам рассказали, можно ли увеличить уже назначенную пенсию.
В случае если человек не обратился вовремя за назначением пенсии, то в будущем он может получать увеличенную выплату. Об этом сообщает «24 канал».
Будущему пенсионеру необходимо выяснить, сколько подтвержденного стажа у него есть, и пытаться вовремя накопить необходимый стаж.
Если человек не обратился за пенсионными выплатами и продолжает работать, его пенсия будет увеличиваться на 0,5% за каждый месяц. Если же лицо работало более пяти лет после достижения пенсионного возраста, то размер пенсии будет расти на 0,75% за каждый месяц.
Так, для назначения пенсии по возрасту следует иметь такой страховой стаж:
Пенсионные выплаты можно оформить вне зависимости от даты регистрации на территории Украины. Сделать это можно лично в любом отделении Пенсионного фонда онлайн через портал электронных услуг ПФУ в своем личном кабинете или через приложение «Действие».
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