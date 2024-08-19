Какой стаж требуется для получения социальной пенсии

При условиях отсутствия необходимого страхового стажа украинцы могут рассчитывать на социальную пенсию. Чтобы получить пенсию, гражданам необходимо иметь минимум 15 лет страхового стажа. Однако если после достижения 65 лет страхового стажа все еще недостаточно, есть возможность получить временную государственную помощь для неработающих лиц пенсионного возраста.
Размер государственной помощи составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (в 2024 году - 2361 гривна) и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев. Однако максимальная сумма выплат не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособного лица, то есть в 2024 году – 3028 гривен.
Для оформления социальной помощи следует обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства. Необходимо подать заявление вместе с сопутствующими документами:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.