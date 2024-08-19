Какой стаж требуется для получения социальной пенсии

Если у человека менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи.

При условиях отсутствия необходимого страхового стажа украинцы могут рассчитывать на социальную пенсию. Чтобы получить пенсию, гражданам необходимо иметь минимум 15 лет страхового стажа. Однако если после достижения 65 лет страхового стажа все еще недостаточно, есть возможность получить временную государственную помощь для неработающих лиц пенсионного возраста.

Размер государственной помощи составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (в 2024 году - 2361 гривна) и средним месячным доходом на одного человека в семье за ​​последние шесть месяцев. Однако максимальная сумма выплат не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособного лица, то есть в 2024 году – 3028 гривен.

Для оформления социальной помощи следует обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства. Необходимо подать заявление вместе с сопутствующими документами:

паспортом гражданина Украины;

документом о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

справкой о трудовом стаже, выданную органами Пенсионного фонда Украины;

декларацией о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения о назначении временной помощи;

копией решения о назначении опекуна (для лица, признанного недееспособным);

информацией о составе семьи лица, обратившегося за назначением временной помощи, указывается в декларации о доходах и имущественном положении.

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