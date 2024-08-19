Який стаж потрібен для отримання соціальної пенсії

При умовах відсутності необхідного страхового стажу, українці можуть розраховувати на соціальну пенсію. Щоб отримати пенсію, громадянам необхідно мати мінімум 15 років страхового стажу. Однак, якщо після досягнення 65 років страхового стажу все ще недостатньо, є можливість отримати тимчасову державну допомогу для непрацюючих осіб пенсійного віку.
Розмір державної допомоги становить різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (у 2024 році — 2 361 гривня) та середнім місячним доходом на одну особу в сім’ї за останні шість місяців. Проте максимальна сума виплат не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, тобто у 2024 році — 3028 гривень.
Для оформлення соціальної допомоги потрібно звернутися до відділу соціального захисту населення за місцем проживання. Необхідно подати заяву разом із супутніми документами:
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