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Який стаж потрібен для отримання соціальної пенсії

10:00, 19 серпня 2024
Якщо у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги.
Який стаж потрібен для отримання соціальної пенсії
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При умовах відсутності необхідного страхового стажу, українці можуть розраховувати на соціальну пенсію. Щоб отримати пенсію, громадянам необхідно мати мінімум 15 років страхового стажу. Однак, якщо після досягнення 65 років страхового стажу все ще недостатньо, є можливість отримати тимчасову державну допомогу для непрацюючих осіб пенсійного віку.

Розмір державної допомоги становить різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (у 2024 році — 2 361 гривня) та середнім місячним доходом на одну особу в сім’ї за останні шість місяців. Проте максимальна сума виплат не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, тобто у 2024 році — 3028 гривень.

Для оформлення соціальної допомоги потрібно звернутися до відділу соціального захисту населення за місцем проживання. Необхідно подати заяву разом із супутніми документами:

  • паспортом громадянина України;
  • документом про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • довідкою про трудовий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;
  • декларацією про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення щодо призначення тимчасової допомоги;
  • копією рішення про призначення опікуна (для особи, визнаної недієздатною);
  • інформацією про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги, вказується в декларації про доходи та майновий стан.

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