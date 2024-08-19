Чи можна збільшити розмір пенсії, якщо виплати вже призначили

Якщо людина не звернулася вчасно за призначенням пенсії, може отримати збільшену виплату, залежно від підтвердженого стажу.

Фото: 24tv.uа

Українцям розповіли, чи можна збільшити вже призначену пенсію.

У випадку, якщо людина не звернулася вчасно за призначенням пенсії, то в майбутньому вона може отримувати збільшену виплату. Про це повідомляє «24 канал».

Майбутньому пенсіонеру необхідно з'ясувати, скільки підтвердженого стажу він має, і намагатися вчасно накопичити необхідний стаж.

Якщо людина не звернулася за пенсійними виплатами і продовжує працювати, її пенсія збільшуватиметься на 0,5% за кожний місяць. Якщо ж особа працювала понад п'ять років після досягнення пенсійного віку, то розмір пенсії зростатиме на 0,75% за кожен місяць.

Так, для призначення пенсії за віком, слід мати такий страховий стаж:

у 2024 році – 31 рік,

у 2025 році – 32 роки,

у 2026 році – 33 роки,

у 2027 році – 34 роки,

у 2028 році – 35 років.

Пенсійні виплати можна оформити незалежно від дати реєстрації на території України. Зробити це можна особисто в будь-якому відділенні Пенсійного фонду, онлайн через портал електронних послуг ПФУ у своєму особистому кабінеті або через застосунок «Дія».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.