Кияни вимагають під'єднати світлофори в столиці та області до ліній критичної інфраструктури

Петиція набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів.

Кияни закликають владу під'єднати світлофори в столиці та області до ліній критичної інфраструктури. Відповідна петиція була подана 28 червня та набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів.

«Безперебійна робота світлофорів - це важлива складова безпеки для жителів столиці та області, як для водіїв, так і для пішоходів. У разі, якщо світлофори працюватимуть безперебійно, це позитивно відіб'ється на ситуації на дорогах столиці та області», - йдеться в тексті петиції.

На сайті вказується, що вона перебуває на розгляді.

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