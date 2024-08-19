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Шпигували за ЗСУ та критичною інфраструктурою: у Миколаєві знешкодили агентурну мережу рф, сформовану з поліцейских

10:55, 19 серпня 2024
Затримано двох агентів, включаючи діючого правоохоронця, які збирали розвіддані про ЗСУ та критичну інфраструктуру.
Шпигували за ЗСУ та критичною інфраструктурою: у Миколаєві знешкодили агентурну мережу рф, сформовану з поліцейских
Фото: СБУ
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На Миколаївщині нейтралізували російську агентурну мережу, учасники якої шпигували за Силами оборони та ключовими об’єктами критичної інфраструктури. Про це повідомляє СБУ.

Вони діяли у Миколаївській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. 

Силовики у Миколаєві затримали двох учасників ворожого осередку, діяльність якого координували одразу дві російські спецслужби: фсб та воєнна розвідка країни-агресора.

Одним із затриманих є місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року перебуває на зв’язку з резидентом (керівником) агентурної групи рф, колишнім посадовцем розформованої міліції Андрієм Шевченком.

За вказівкою Шевченка його агент у Миколаєві збирав дані про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.

Також підозрюваний намагався визначити розташування ключових оборонних підприємств і повідомляв загарбникам про кадрові зміни в українських правоохоронних органах.

Для здобуття розвідувальної інформації зрадник використовував своє службове положення та активно розпитував колег під виглядом товариських розмов.

Також він залучив до розвідувально-підривної діяльності свого батька – мешканця Миколаєва, який раніше працював у розформованій міліції.

За наданими ним координатами загарбники здійснили повторний удар по одному з енергетичних об'єктів на Прикарпатті.

Ще одним завданням цього агента був пошук потенційних кандидатів на вербування, зокрема серед колишніх та діючих правоохоронців та військових на Миколаївщині.

Контррозвідка Служби безпеки задокументувала його злочинні дії і затримала на спробі втечі до Криму. Одночасно було затримано правоохоронця-зрадника.

Затриманим оголосилипідозру у державній зраді Наразі вони перебувають під вартою.

Крім того, за цією ж статтею Кримінального кодексу України заочну підозру отримав резидент агентурної групи – Шевченко.

Реалізуються комплексні заходи для притягнення його та інших учасників агентурної мережі до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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