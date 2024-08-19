Литва продовжить тимчасову посвідку на проживання для українських біженців до 2026 року

Термін тимчасового захисту буде продовжено до 4 березня 2026 року.

Литва планує продовжити тимчасову посвідку на проживання для українських біженців ще на рік. Про це повідомляє LRT.

Проект підготувало Міністерство внутрішніх справ Литви.

Вказується, що термін тимчасового захисту буде продовжено до 4 березня 2026 року. Наразі цей статус діє до березня 2025 року.

За даними Департаменту міграції, щодня надходить 30-40 нових заяв на отримання посвідки на тимчасове проживання, і на сьогоднішній день понад 44,3 тисячі осіб мають такий статус у Литві.

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте наголосила, що продовження терміну дасть змогу зменшити адміністративне навантаження на українців і співробітників Департаменту міграції, а також спростить управління потоком заяв перед березнем 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.