Два посольства Сербии в Европе получили террористические угрозы

Глава МИД Сербии сообщил о террористических угрозах в посольствах.

Посольства Сербии в двух европейских столицах получили террористические угрозы. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Марко Дурич, пишет N1.

По словам министра, сообщения о возможных терактах поступили в посольства в течение последних суток. Он предположил, что угрозы могут исходить от радикальных сепаратистских групп, связанных с частью сербской диаспоры из Косово и Метохии.

«В сотрудничестве с другими органами безопасности в Европе мы работаем над тем, чтобы предотвратить это и устранить эту угрозу. Но я говорю об этом, потому что кое-кто в Приштине годами систематически работал на то, чтобы создать атмосферу, при которой атака на все связанное с Сербией будет считаться приемлемой», - заявил Дурич.

Министр отказался раскрывать детали об угрозах без предварительных консультаций с структурами безопасности, чтобы не обострять ситуацию. В то же время охрана ряда сербских посольств была усилена со вторника.

Дурич также сообщил, что удалось установить одного человека, который может быть причастен к угрозам. «Вы знаете, как они это делают - такие методички мы уже видели, в 80-х и 90-х. Они выбирают лицо, которое, например, имеет проблемы с ментальным здоровьем, и подталкивают его на это, чтобы человек потом мог избежать ответственности... А в тени за этим часто организованные группы, которые действуют по политическим мотивам», - добавил министр.

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