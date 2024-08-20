Два посольства Сербії в Європі отримали терористичні погрози

Глава МЗС Сербії повідомив про терористичні погрози в посольствах.

Посольства Сербії у двох європейських столицях отримали терористичні погрози. Про це повідомив міністр закордонних справ Сербії Марко Дурич, пише N1.

За словами міністра, повідомлення про можливі теракти надійшли в посольства протягом останньої доби. Він припустив, що загрози можуть походити від радикальних сепаратистських груп, пов'язаних із частиною сербської діаспори з Косова і Метохії.

«У співпраці з іншими безпековими органами у Європі ми працюємо над тим, щоб запобігти цьому і усунути цю загрозу. Але я кажу про це, тому що дехто у Приштині роками систематично працював на те, щоб створити атмосферу, за якої атака на усе пов’язане з Сербією буде вважатись прийнятною», – заявив Дурич.

Міністр відмовився розкривати деталі щодо погроз без попередніх консультацій із безпековими структурами, щоб не загострювати ситуацію. Водночас охорону низки сербських посольств було посилено з вівторка.

Дурич також повідомив, що вдалося встановити одну особу, яка може бути причетною до погроз. «Ви знаєте, як вони це роблять – такі методички ми вже бачили, у 80-х і 90-х. Вони обирають особу, яка, наприклад, має проблеми з ментальним здоров’ям, і піштовхують її на це, щоб людина потім могла уникнути відповідальності… А в тіні за цим часто організовані групи, які діють з політичними мотивами», – додав міністр.

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