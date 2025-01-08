Практика судов
  1. В мире

В Нидерландах подожгли центр для беженцев — подозреваемого арестовали

08:21, 8 января 2025
В центре для искателей убежища в Эйндховене вспыхнул пожар.
В Нидерландах подожгли центр для беженцев — подозреваемого арестовали
Фото: nos.nl
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Нидерландах подожгли центр для искателей убежища. Об этом сообщает NOS.

Указывается, что в центре приема беженцев в Эйндховене вспыхнул пожар. Приют расположен в бывшей гостинице.

Около 170 жителей были вынуждены покинуть здание в качестве меры пресечения.

По данным правоохранителей, пожар был в одной комнате здания и был быстро взят под контроль. Выясняется, могут ли жители вернуться домой, будут ли они размещены в другом месте.

Два человека были осмотрены на месте работниками скорой помощи, поскольку они могли вдохновляться дымом.

Правоохранители арестовали мужчину по подозрению в поджоге.

По словам представителя полиции, подозреваемый является одним из вдохновлявшихся дыма во время пожара. Полиция не хочет говорить, является ли подозреваемый жителем приюта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

беженец Нидерланды пожар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
IQ-тест на должности судей ВАКС – как и почему случилось так, что в конкурсе осталось менее двух кандидатов на одну вакантную должность судьи

Верховная Рада и ВККС слишком идеализировали процедуру тестирования на когнитивные способности, а также опрометчиво доверились внешним советникам – пришлось спасать хотя бы конкурс в апелляционные суды.

Дела об обжаловании конкурсов на руководителей НАБУ, САП, НАПК и БЭБ предлагается рассматривать в Киевском городском окружном административном суде — законопроект

В Раде появился альтернативный законопроекту Кабмина о создании Высшего админсуда законопроект, которым предлагается, чтобы дела о конкурсах на руководство НАБУ, САП, НАПК рассматривал Киевский городской ОАС.

Соизмеримость залога в уголовных правонарушениях, связанных с уклонением от уплаты налогов – что говорит судебная практика

К подозреваемому, обвиняемому даже по ч. 3 ст. 212 УК Украины, не может быть применена мера пресечения домашний арест или содержание под стражей, поскольку санкция статьи не предусматривает лишение свободы.

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об отмене Жилищного кодекса и возможности реконструкции устаревшего жилищного фонда

Как отмечает правительство, социальной доступной аренды в стране не существует, что является существенным препятствием для привлечения поддержки международных организаций и доноров для формирования жилищных фондов.

Верховная Рада рассмотрит комитетский законопроект о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства

В законопроекте предлагается усовершенствовать механизмы направления и пребывания подразделений ВСУ на территории стран-партнеров во время действия военного положения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео