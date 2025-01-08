В Нидерландах подожгли центр для беженцев — подозреваемого арестовали

В центре для искателей убежища в Эйндховене вспыхнул пожар.

Фото: nos.nl

В Нидерландах подожгли центр для искателей убежища. Об этом сообщает NOS.

Указывается, что в центре приема беженцев в Эйндховене вспыхнул пожар. Приют расположен в бывшей гостинице.

Около 170 жителей были вынуждены покинуть здание в качестве меры пресечения.

По данным правоохранителей, пожар был в одной комнате здания и был быстро взят под контроль. Выясняется, могут ли жители вернуться домой, будут ли они размещены в другом месте.

Два человека были осмотрены на месте работниками скорой помощи, поскольку они могли вдохновляться дымом.

Правоохранители арестовали мужчину по подозрению в поджоге.

По словам представителя полиции, подозреваемый является одним из вдохновлявшихся дыма во время пожара. Полиция не хочет говорить, является ли подозреваемый жителем приюта.

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