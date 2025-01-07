СБУ разоблачила адвоката и сообщников, которые организовали слежку за волонтерами и должностными лицами международных организаций

Как отмечает СБУ, российские спецслужбы завербовали столичного адвоката, который привлек к сообщникам для слежки за известными волонтерами и должностными лицами международных организаций в Украине

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, которая шпионила за известными волонтерами и должностными лицами международных организаций в Украине. Преступная группа действовала по заказу России, собирая информацию о деятельности этих лиц в Киеве, Днепре и Одессе. Об этом сообщили в СБУ.

Для установления местонахождения и маршрутов движения своих целей российские спецслужбы вербовали столичного адвоката, который привлек к работе нескольких сообщников из разных регионов Украины. По заданию оккупантов они вели слежку за «объектами», в частности используя оптические приборы для наблюдения.

Руководитель агентурной группы организовывал «наблюдательные пункты» на крышах домов, расположенных напротив офисов международных организаций и волонтеров. Информацию со всех участников группы он обобщал и передавал российскому куратору в виде отчетов.

В результате своевременных действий СБУ в Киеве были задержаны руководитель группы и его сообщники. Во время обысков у задержанных изъято 15 мобильных телефонов, оптические приборы и флешносии с доказательствами преступной деятельности.

Фигурантам дела объявлено подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и совершение преступления в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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