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СБУ викрила адвоката та спільників, які організували стеження за волонтерами та посадовцями міжнародних організацій

11:59, 7 січня 2025
Як зазначає СБУ, російські спецслужби завербували столичного адвоката, який залучив до спільників для стеження за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні.
СБУ викрила адвоката та спільників, які організували стеження за волонтерами та посадовцями міжнародних організацій
Фото: СБУ
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Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка шпигувала за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні. Злочинна група діяла на замовлення Росії, збираючи інформацію про діяльність цих осіб у Києві, Дніпрі та Одесі. Про це повідомили в СБУ.

Для встановлення місцезнаходження та маршрутів руху своїх цілей російські спецслужби вербували столичного адвоката, який залучив до роботи кількох спільників з різних регіонів України. За завданням окупантів вони вели стеження за «об'єктами», зокрема використовуючи оптичні прилади для спостереження.

Керівник агентурної групи організовував «спостережні пункти» на дахах будинків, розташованих навпроти офісів міжнародних організацій і волонтерів. Інформацію з усіх учасників групи він узагальнював та передавав російському куратору у вигляді звітів.

У результаті своєчасних дій СБУ у Києві було затримано керівника групи та його спільників. Під час обшуків у затриманих вилучено 15 мобільних телефонів, оптичні прилади та флешносії з доказами злочинної діяльності.

Фігурантам справи оголошено підозру за статтями Кримінального кодексу України: державна зрада та вчинення злочину в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває для встановлення всіх учасників злочинної мережі.

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СБУ Київ Одеса

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